У Кривому Розі сталася пожежа на шахті
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На шахті "Тернівська" в Кривому Розі загорівся трансформатор. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook, передає УНН.
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"Загоряння масляного трансформатора на шахті "Тернівська" КЗРК (Криворізький залізорудний комбінат – ред.). Напруга 1500В. Згоріло два трансформатори… Переганяємо резервний трансформатор на 100 кВт", - йдеться в дописі.
Деталі
До підстанції під’єднані Володимирівка, Чкалівка, 199 будинків, 4 школи, 7 дитсадків, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музична школа, частина троллейбусів, 8-ма міськлікарня.
Зазначається, що загрози жителям немає, у лікарні немає загрози для пацієнтів - на апаратах ніхто не перебуває.
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