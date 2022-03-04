Місто Тростянець захопила і окупувала російська армія - голова Сумської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що місто Тростянець захопила і окупувала російська армія, передає УНН.
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"Зараз окупанти контролюють підстанцію швидкої допомоги, вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках. Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають.
Місцеве населення немає можливості купити продукти та інші товари. Всі магазини пограбовані, в місті постійно проводять обшуки й працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню", - йдеться в повідомленні.
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