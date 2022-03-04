Город Тростянец захватила и оккупировала российская армия - председатель Сумской ОГА

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"Сейчас оккупанты контролируют подстанцию скорой помощи, они не позволяют медикам выезжать на вызовы только к детям в экстренных случаях. Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают.

Местное население не имеет возможности купить продукты и другие товары. Все магазины ограблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению", - говорится в сообщении.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Введено военное положение. Глава Украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Украина официально направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге.