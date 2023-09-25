В Кривом Роге прогремели звуки взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Кривом Роге раздаются звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает УНН.
Детали
По состоянию на 01.00 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Актуальную карту тревог можно просмотреть по ссылке.
Ранее в Одессе прогремела серия мощных взрывов, сообщили в Воздушных Силах ВСУ. Затем, по их данным, ракеты изменили направление движения на юг.
Также известно, что из временно оккупированного Крыма были запущены крылатые ракеты "Оникс".
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