У Кривому Розі прогриміли звуки вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Кривому Розі лунають звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Повітряна тривога оголошена на всій території України, передає УНН.
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Станом на 01.00 повітряна тривога оголошена по всій території україни. Актуальну мапу тривог можна переглянути за посиланням.
Раніше в Одесі прогриміла серія потужних вибухів, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ. Потім, за їхніми даними, ракети змінили напрямок руху на південь.
Також відомо, що з тимчасово окупованиого Криму були запущені крилаті ракети "Онікс".
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