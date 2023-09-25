У Кривому Розі прогриміли звуки вибухів

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Станом на 01.00 повітряна тривога оголошена по всій території україни. Актуальну мапу тривог можна переглянути за посиланням.

Раніше в Одесі прогриміла серія потужних вибухів, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ. Потім, за їхніми даними, ракети змінили напрямок руху на південь.

Також відомо, що з тимчасово окупованиого Криму були запущені крилаті ракети "Онікс".

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