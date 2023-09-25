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29 березня, 17:57 • 251678 перегляди

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У Кривому Розі прогриміли звуки вибухів

У Кривому Розі прогриміли звуки вибухів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Кривому Розі лунають звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Повітряна тривога оголошена на всій території України, передає УНН.

Деталі 

Станом на 01.00 повітряна тривога оголошена по всій території україни. Актуальну мапу тривог можна переглянути за посиланням

Раніше в Одесі прогриміла серія потужних вибухів, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ. Потім, за їхніми даними, ракети змінили напрямок руху на південь. 

Також відомо, що з тимчасово окупованиого Криму були запущені крилаті ракети "Онікс". 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ знадобиться три місяці, щоб навчитись запускати ракети Taurus - BILD 

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