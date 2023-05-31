В Кривом Роге о подозрении сообщили агенту фсб: собирала разведданные о местах базирования Сил обороны в городе

Детали

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения рф поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом, как отмечают правоохранители, она попала в поле зрения фсб, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины.

Информатор также фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу. Полученную информацию передавала врагу через Telegram, сообщает СБУ. Захватчики использовали эти данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на Кривой Рог.

Как информируют контрразведчики, женщина самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов для выполнения вражеских задач.

Сейчас следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала информатора главного управления генерального штаба вооруженных сил российской федерации (гру), который шпионил за Силами обороны на Донбассе.