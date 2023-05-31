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У Кривому Розі про підозру повідомили агентці фсб: збирала розвіддані про місця базування Сил оборони у місті

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Військова контррозвідка Служби безпеки повідомила, що провела спецоперацію із викриття інформаторки фсб у Дніпропетровській області, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі. Жінці повідомили про підозру, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих. Таким чином, як зазначають правоохоронці, вона потрапила у поле зору фсб, яка згодом дистанційно залучила її до негласної співпраці проти України.

Інформаторка також фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Отриману інформацію передавала ворогу через Telegram, повідомляє СБУ. Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.

Як інформують контррозвідники, жінка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів для виконання ворожих завдань.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала інформатора головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації (гру), який шпигував за Силами оборони на Донбасі.

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