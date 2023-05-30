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Збирав розвіддані про місця знаходження ЗСУ: СБУ затримала російського шпигуна гру

Збирав розвіддані про місця знаходження ЗСУ: СБУ затримала російського шпигуна гру

Київ • УНН

 • 329753 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Служба безпеки України затримала інформатора головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації (гру), який шпигував за Силами оборони на Донбасі. Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ).

Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки", - повідомили в СБУ.

Деталі

Як зазначається, шпигун приділяв особливу увагу маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через річку Сіверський Донець у напрямку Бахмута.

Також, зловмисник передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури. Ця розвідінформація була необхідна загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об'єктах, включаючи використання дронів.

Згідно з матеріалами слідства, ворожим співробітником виявився мешканець звільненого Лиману, якого російська воєнна розвідка завербувала дистанційно.

Для передачі розвідданих він підтримував зв'язок з розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи "Купол".

Було встановлено, що їх комунікація відбувалася через заборонену соціальну мережу "Одноклассники".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненому злочині. Фігурант знаходиться під вартою. Розслідування триває з метою встановлення всіх обставин злочину.

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