Собирал разведданные о местах нахождения ВСУ: СБУ задержала российского шпиона гру
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Служба безопасности Украины задержала информатора главного управления генерального штаба вооруженных сил российской федерации (гру), который шпионил за Силами обороны на Донбассе. Об этом сообщает СБУ на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора главного управления генерального штаба вс рф (более известного как ГРУ).
Он собирал для оккупантов разведданные о местах дислокации и пути перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки", - сообщили в СБУ.
Детали
Как отмечается, шпион уделял особое внимание маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через реку Северский Донец в направлении Бахмута.
Также, злоумышленник передавал агрессору координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры. Эта развединформация была необходима захватчикам для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, включая использование дронов.
Согласно материалам следствия, вражеским сотрудником оказался житель освобожденного Лимана, которого российская военная разведка завербовала дистанционно.
Для передачи разведданных он поддерживал связь с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчиком танковой роты вражеской тактической группы "Купол".
Было установлено, что их коммуникация происходила через запрещенную социальную сеть "Одноклассники".
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершенном преступлении. Фигурант находится под стражей. Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств преступления.
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