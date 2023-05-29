Ближайшему соратнику пушилина сообщили о подозрении в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований собрала доказательную базу на Алексея Никонорова, который возглавляет "администрацию" главаря террористической организации "днр" пушилина. Ему сообщили о подозрении в госизмене, сообщает УНН со ссылкой на страницы СБУ, Офиса генерального прокурора в Telegram.
Детали
Сообщается, что Никоноров – бывший старший оперуполномоченный Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева. По данным следствия, в 2014 году бывший правоохранитель самовольно оставил место несения службы и через москву отправился на временно оккупированную часть Донецкой области.
Там подозреваемый устроился на работу в псевдогосударственные органы так называемой "днр", а затем вошел в ближайшее окружение террориста пушилина.
"Зная структуру государственной власти Украины, в течение 2014-2018 годов он добровольно работал на различных псевдодолжностях в аппарате так называемого "народного совета днр". А в конце 2018 года "пошел на повышение" и возглавил "администрацию днр", - отмечают в Офисе генпрокурора.
Правоохранители проинформировали, что после начала полномасштабного вторжения рф подозреваемый занял должность секретаря так называемого "государственного комитета обороны днр", который якобы является высшим чрезвычайным государственным органом "днр". Он принимает непосредственное участие в выполнении указаний москвы по распространению кремлевского режима во временно захваченных районах Донецкой области, подчеркнули сотрудники СБУ.
"Он продолжал осуществлять пропагандистскую и дезинформационную деятельность, публично призывал к поддержке решений и действий рф, вооруженных формирований и оккупационных администраций государства-агрессора на территории других областей Украины", - говорится в заявлении ОГП.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении за государственную измену. Никонорову грозит пожизненное заключение. Сейчас Никоноров, по данным следователей, скрывается от правосудия на временно захваченной территории на востоке Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателя к ответственности.
Напомним
СБУ сообщила о подозрении еще 4-м вражеским приспешникам, среди них – "чиновники мнс рф" и бывшая работница Минюстиции.