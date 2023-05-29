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Найближчому соратнику пушиліна повідомили про підозру у держзраді

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань зібрала доказову базу на Олексія Ніконорова, який очолює "адміністрацію" ватажка терористичної організації "днр" пушиліна. Йому повідомили про підозру у держзраді, повідомляє УНН з посиланням на сторінки СБУ, Офісу генерального прокурора у Telegram.

Деталі

Повідомляється, що Ніконоров – колишній старший оперуповноважений Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, у 2014 році колишній правоохоронець самовільно залишив місце несення служби та через москву вирушив на тимчасово окуповану частину Донецької області.

Там підозрюваний влаштувався на роботу у псевдодержавні органи так званої "днр", а згодом увійшов до найближчого оточення терориста пушиліна.

"Знаючи структуру державної влади України, упродовж 2014-2018 років він добровільно працював на різних псевдопосадах в апараті так званої "народної ради днр". А наприкінці 2018 року "пішов на підвищення" та очолив "адміністрацію днр", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці поінформували, що після початку повномасштабного вторгнення рф підозрюваний обійняв посаду секретаря так званого "державного комітету оборони днр", який нібито є вищим надзвичайним державним органом "днр". Він бере безпосередню участь у виконанні вказівок москви щодо поширення кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах Донецької області, підкреслили співробітники СБУ.

"Він продовжував здійснювати пропагандистську та дезінформаційну діяльність, публічно закликав до підтримки рішень та дій рф, збройних формувань та окупаційних адміністрацій держави-агресора на території інших областей України", - йдеться в заяві ОГП.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за державну зраду. Ніконорову загрожує довічне ув’язнення. Наразі Ніконоров, за даними слідчих, переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території на сході України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності.

Нагадаємо

СБУ повідомила про підозру ще 4-м ворожим поплічникам, серед них – "посадовці мнс рф" та колишня працівниця Мін’юсту.

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