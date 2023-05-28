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"Посадовці мнс рф" та колишня працівниця Мін’юсту: СБУ повідомила про підозру ще 4 поплічникам окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. СБУ повідомила про підозру ще 4-м ворожим поплічникам, серед них – "посадовці мнс рф" та колишня працівниця Мін’юсту. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Повідомляється, що серед викритих поплічників ворога – рецидивіст, якого у 2021 році було засуджено до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної рф "козачої національної гвардії війська донського". Увесь цей час він переховувався від правосуддя на тимчасово захопленій частині Луганщини, а з вересня минулого року очолив створений агресором "Лисичанський пожежно-рятувальний загін".

Ще двоє фігурантів – монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю. За це монтера призначили керівником утвореного окупантами "відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська", інший очолив міську "пожежно-рятувальну частину мнс лнр".

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, задокументовано злочинні дії колишньої працівниці Мін’юсту, яка у березні минулого року втекла на тимчасово захоплену територію Донеччини.

Там вона перебувала на постійному зв’язку з бойовиками, виправдовувала російську збройну агресію і закликала місцевих жителів підтримати рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисницю оголошено у розшук.

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