Брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська: суд виніс вирок колаборанту

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Зазначається, що співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільнених районах області.

За даними слідства, зловмисником є 32-річний мешканець Куп’янська, який добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

За це його призначили до лав створеного агресором "управління мвс Харківської області". Там він увійшов до складу так званого "взводу патрульної служби".

"Колаборант патрулював вулиці міста і брав учать у незаконних затриманнях місцевих жителів. Кожне таке затримання людини він "оформлював" під надуманими приводами, а потім "звітував" про це перед керівництвом окупаційного органу", - повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років позбавлення волі.

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