Участвовал в репрессиях против жителей Купянска: суд вынес приговор коллаборационисту

Детали

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали его в сентябре 2022 года во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах области.

По данным следствия, злоумышленником является 32-летний житель Купянска, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

За это его назначили в ряды созданного агрессором "управления мвс Харьковской области". Там он вошел в состав так называемого "взвода патрульной службы".

"Коллаборационист патрулировал улицы города и участвовал в незаконных задержаниях местных жителей. Каждое такое задержание человека он "оформлял" под надуманными предлогами, а затем "отчитывался" об этом перед руководством оккупационного органа", - сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 12 лет лишения свободы.

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