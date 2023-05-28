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"Чиновники мчс рф" и бывшая работница Минюста: СБУ сообщила о подозрении еще 4 пособникам оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. СБУ сообщила о подозрении еще 4-м вражеским приспешникам, среди них – "чиновники мнс рф" и бывшая работница Минюстиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Сообщается, что среди разоблаченных пособников врага – рецидивист, который в 2021 году был приговорен к 10 годам заключения за преступления в составе подконтрольной рф "казачьей национальной гвардии войска донского". Все это время он скрывался от правосудия на временно захваченной части Луганщины, а с сентября прошлого года возглавил созданный агрессором "Лисичанский пожарно-спасательный отряд".

Еще двое фигурантов – монтер провайдерской фирмы и бывший чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

После захвата части региона они поддержали российских захватчиков и пошли с ними на добровольное сотрудничество. За это монтера назначили руководителем образованного оккупантами "отдела внутренней политики администрации Лисичанска", другой возглавил городскую "пожарно-спасательную часть мчс лнр".

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того, задокументированы преступные действия бывшей работницы Минюстиции, которая в марте прошлого года сбежала на временно захваченную территорию Донецкой области.

Там она находилась на постоянной связи с боевиками, оправдывала российскую вооруженную агрессию и призывала местных жителей поддержать рашистов.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленница объявлена в розыск.

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