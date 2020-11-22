В Кривом Роге горело здание учебного заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Кривом Роге горело административное здание учебного заведения, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“21 ноября в 16:43 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре в административном корпусе учебного заведения на улице Сергея Колачевского Терновского района города Кривой Рог”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар возник в кабинете, расположенном на первом этаже четырехэтажного здания.
“Огнем уничтожено компьютерную технику, повреждена мебель, рама окна и входные двери. Общая площадь пожара 15 кв. м. Пожар локализован в 17:12 и ликвидирован в 17:27. Погибших и пострадавших нет”, — проинформировали в ГСЧС.
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