У Кривому Розі горіла будівля навчального закладу

“21 листопада о 16:43 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу у адміністративному корпусі навчального закладу на вулиці Сергія Колачевського Тернівський району міста Кривий Ріг”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежа виникла у кабінеті, розташованому на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі.

“Вогнем знищено комп’ютерну техніку, пошкоджено меблі, раму вікна та вхідні двері. Загальна площа пожежі 15 м. кв. Пожежу локалізовано о 17:12 та ліквідовано о 17:27. Загиблих та постраждалих немає”, — поінформували в ДСНС.

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