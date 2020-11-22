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У Кривому Розі горіла будівля навчального закладу

У Кривому Розі горіла будівля навчального закладу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Кривому Розі горіла адміністративна будівля навчального закладу, постраждалих немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.

“21 листопада о 16:43 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу у адміністративному корпусі навчального закладу на вулиці Сергія Колачевського Тернівський району міста Кривий Ріг”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежа виникла у кабінеті, розташованому на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі.

“Вогнем знищено комп’ютерну техніку, пошкоджено меблі, раму вікна та вхідні двері. Загальна площа пожежі 15 м. кв. Пожежу локалізовано о 17:12 та ліквідовано о 17:27. Загиблих та постраждалих немає”, — поінформували в ДСНС.

Як повідомляв УНН, в Одесі горів гуртожиток юридичної академії, студентів евакуювали.

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