В Крыму снова зафиксировали новые выбросы химических веществ

“По данным наблюдений 2-х стационарных постов с 4 по 11 марта 2019 года наблюдались превышения ПДК по: оксиду углерода — 1,04; фтористому водороду — 1,8 ПДК”, — говорится в сообщении.

Согласно данным гидрометцентра, в Красноперекопске концентрация оксида углерода превышена в 1,06 раз, а хлористого водорода — в 4,4 раза.

Как сообщал УНН, каждый пятый житель оккупированного Крыма не имеет доступа к качественной питьевой воды.



Напомним, в ночь на 24 августа в районе расположения химического предприятия “Крымский титан” на севере оккупированного полуострова произошел выброс неизвестного ядовитого химического вещества, которое, особенно после осадков, образует на металлических предметах, деревьях, крышах домов и даже внутри помещений маслянистый налет с коричневатым или желто-зеленым оттенком.



Как заявлял глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, на заводе “Титановые инвестиции” произошла техногенная авария.



В пресс-службе Херсонской ОГА сообщали, что в период с 7 по 9 сентября было вывезено 405 детей, из них 306 школьников и 99 дошкольников. Их разместили в оздоровительных заведениях города Скадовск. В Мирненской, Каланчакской, Присиваской ОТО и частично в Каланчацком и Чаплынском районах Херсонской области временно остановили образовательный процесс.