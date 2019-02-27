Каждый пятый житель оккупированного Крыма не имеет доступа к качественной питьевой воде - МВОТ

"На самом деле оккупационная власть признает, что почти 20% жителей Крыма сегодня не имеют доступа к качественной воде. То есть, каждый пятый человек, который живет на оккупированной территории, не имеет доступа к качественной воде и не имеет возможности ее использовать в том объеме, в котором она нужна человеку в 21 веке ", - отметил замминистра. Он также напомнил о проблемах с загрязненным воздухом.



"Если говорить о воздухе, то я хочу напомнить о том истеричном поведении оккупационной власти, когда состоялась техногенная авария на "Титане", - подчеркнул Куркчи.



Напомним, в ночь на 24 августа в районе расположения химического предприятия "Крымский титан" на севере оккупированного полуострова произошел выброс неизвестного ядовитого химического вещества, которое, особенно после осадков, образует на металлических предметах, деревьях, крышах домов и даже внутри помещений маслянистый налет с коричневатым или желто-зеленым оттенком.

Как заявлял глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, на заводе "Титановые инвестиции" произошла техногенная авария.

В пресс-службе Херсонской ОГА сообщали, что в период с 7 по 9 сентября было вывезено 405 детей, из них 306 школьников и 99 дошкольников. Их разместили в оздоровительных заведениях города Скадовск. В Мирненской, Каланчакской, Присиваской ОТО и частично в Каланчацком и Чаплынском районах Херсонской области временно остановили образовательный процесс.