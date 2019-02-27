Кожен п'ятий житель окупованого Криму не має доступу до якісної питної води - МТОТ

"Насправді окупаційна влада визнає, що майже 20% мешканців Криму сьогодні не мають доступу до якісної води. Тобто, кожен п'ята людина, яка живе на окупованій території, не має доступу до якісної води і не має можливості її використовувати в тому обсязі, в якому вона потрібна людині у 21 сторіччі" - зазначив заступник міністра. Він також нагадав про проблеми з забрудненим повітрям.



"Якщо говорити про повітря, то я хочу нагадати про ту істеричну поведінку окупаційної влади, коли відбулась техногенна аварія на "Титані", - наголосив Куркчі.



Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в районі розташування хімічного підприємства "Кримський титан" на півночі окупованого півострова стався викид невідомої отруйної хімічної речовини, яка, особливо після опадів, утворює на металевих предметах, деревах, дахах будинків і навіть всередині приміщень маслянистий наліт з коричнюватим або жовто-зеленим відтінком.

Як заявляв голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, на заводі "Титанові інвестиції" сталася техногенна аварія.

У прес-службі Херсонської ОДА повідомляли, що у період з 7 по 9 вересня було вивезено 405 дітей, із них 306 школярів і 99 дошкільників. Їх розмістили в оздоровчих закладах міста Скадовськ. У Мирненській, Каланчацькій, Присиваській ОТГ та частково в Каланчацькому і Чаплинському районах Херсонської області тимчасово зупинили освітній процес.