Кожен п'ятий житель окупованого Криму не має доступу до якісної питної води - МТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Кожен п'ятий житель окупованого Криму не має доступу до якісної питної води. Про це заявив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає кореспондент УНН.
"Насправді окупаційна влада визнає, що майже 20% мешканців Криму сьогодні не мають доступу до якісної води. Тобто, кожен п'ята людина, яка живе на окупованій території, не має доступу до якісної води і не має можливості її використовувати в тому обсязі, в якому вона потрібна людині у 21 сторіччі" - зазначив заступник міністра. Він також нагадав про проблеми з забрудненим повітрям.
"Якщо говорити про повітря, то я хочу нагадати про ту істеричну поведінку окупаційної влади, коли відбулась техногенна аварія на "Титані", - наголосив Куркчі.
Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в районі розташування хімічного підприємства "Кримський титан" на півночі окупованого півострова стався викид невідомої отруйної хімічної речовини, яка, особливо після опадів, утворює на металевих предметах, деревах, дахах будинків і навіть всередині приміщень маслянистий наліт з коричнюватим або жовто-зеленим відтінком.
Як заявляв голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, на заводі "Титанові інвестиції" сталася техногенна аварія.
У прес-службі Херсонської ОДА повідомляли, що у період з 7 по 9 вересня було вивезено 405 дітей, із них 306 школярів і 99 дошкільників. Їх розмістили в оздоровчих закладах міста Скадовськ. У Мирненській, Каланчацькій, Присиваській ОТГ та частково в Каланчацькому і Чаплинському районах Херсонської області тимчасово зупинили освітній процес.