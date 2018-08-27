Жителі окупованого Криму скаржаться на проблеми з екологією
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Жителі Армянська, що на півночі окупованого Криму, повідомляють в соцмережах, що за ніч металеві предмети в їх будинках вкрилися іржею, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Жителі Армянська пишуть, що їхні ключі від будинку, решітки радіаторів в автомобілях і будівельні інструменти на балконах вкрилися липкою іржею.
Повідомляється, що у людей почалися проблеми зі здоров'ям, зокрема кашель, нежить, першіння.
Городяни припускають, що, ймовірно, причиною цього стали викиди з заводу "Кримський титан". Ще серед можливих причин - спалювання в непристосованих крематоріях затоплених уздовж узбережжя бочок.
Учасники обговорення відзначають, що незадовго до появи іржі жителі північного Криму скаржилися на специфічний запах і дим.
Нагадаємо, окупаційна влада в Криму відзвітували про передачу "Севморзаводу" Росії.