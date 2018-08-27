Жители оккупированного Крыма жалуются на проблемы с экологией
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Жители Армянска, что на севере оккупированного Крыма, сообщают в соцсетях, что за ночь металлические предметы в их домах покрылись ржавчиной, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Жители Армянска пишут, что их ключи от дома, решетки радиаторов в автомобилях и строительные инструменты на балконах покрылись липкой ржавчиной.
Сообщается, что у людей начались проблемы со здоровьем, в частности кашель, насморк, першение.
Горожане предполагают, что, вероятно, причиной этого стали выбросы с завода “Крымский титан”. Еще среди возможных причин — сжигание в неприспособленных крематориях затопленных вдоль побережья бочек.
Участники обсуждения отмечают, что незадолго до появления ржавчины жители северного Крыма жаловались на специфический запах и дымку.
Напомним, оккупационные власти в Крыму отчитались о передаче "Севморзавода" России.