У Криму знову зафіксували нові викиди хімічних речовин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Армянську і Красноперекопську зафіксували нові викиди хімічних речовин в атмосферу. Про це йдеться в звіті гідрометцентру півострова за останній тиждень, передає УНН з посиланням на Крим Реалії.
"За даними спостережень 2-х стаціонарних постів з 4 по 11 березня 2019 року спостерігались перевищення ГДК по: оксиду вуглецю - 1,04; фтористого водню - 1,8 ГДК", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними гідрометцентру, в Красноперекопську концентрація оксиду вуглецю перевищена в 1,06 раз, а хлористого водню - в 4,4 рази.
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Нагадаємо, в ніч на 24 серпня в районі розташування хімічного підприємства "Кримський титан" на півночі окупованого півострова стався викид невідомоъ отруйної хімічної речовини, яке, особливо після опадів, утворює на металевих предметах, деревах, дахах будинків і навіть всередині приміщень маслянистий наліт з коричневим або жовто-зеленим відтінком.
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