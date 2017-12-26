В Крыму опять проходят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В аннексированном Крыму опять проходят обыски у жителей Симферополя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сообщества "Крымская солидарность" в Facebook.
"Поступило сообщение, что в Симферополе очередные обыски на ул. Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде, 33", - говорится в сообщении.
Указано, что в доме на ул. Хайри Эмир-Заде, 33 находятся две женщины с 5 маленькими детьми. "Во двор загнали две белые Газели и на улице стоит ещё одна Газель. Обыск идёт на обоих этажах дома. Соседи и родственники не могут войти во двор. Их не пускают во двор, ссылаясь на то, что идут следственные мероприятия", - добавили в сообществе.
Также сообщается, что в доме находится Асене Месератова (хозяйка дома) со своими детьми и её родной брат Али Булатов с супругой и детьми. "Асене работает психологом в школе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по второму адресу - ул. Дарвина - проживает свекровь Асене Месератовой. "Там тоже идут следственные мероприятия. Возле дома две белые Газели", - добавили в сообществе.
Напомним, более 60 судов Крыма приняли решение о назначении административных взысканий крымскотатарским активистам, которые приняли участие в одиночных пикетах на территории полуострова 14 октября этого года.