У Криму знову проходять обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В анексованому Криму знову проходять обшуки у жителів Сімферополя. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані спільноти "Кримська солідарність" в Facebook.
"Надійшло повідомлення, що в Сімферополі чергові обшуки на вул. Дарвіна і вул. Хайрі Емір-Заде, 33", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що в будинку на вул. Хайрі Емір-Заде, 33 перебувають дві жінки з 5 маленькими дітьми. "У двір загнали дві білі Газелі і на вулиці стоїть ще одна Газель. Обшук йде на обох поверхах будинку. Сусіди і родичі не можуть увійти у двір. Їх не пускають у двір, посилаючись на те, що йдуть слідчі заходи", - додали у спільноті.
Також повідомляється, що у будинку перебуває Асене Месератова (господиня будинку) зі своїми дітьми і її рідний брат Алі Булатов з дружиною і дітьми. "Асене працює психологом в школі", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за другою адресою - вул. Дарвіна - проживає свекруха Асене Месератової. "Там теж йдуть слідчі заходи. Біля будинку дві білі Газелі", - додали у спільноті.
Нагадаємо, більше 60 судів Криму ухвалили рішення про призначення адміністративних стягнень кримськотатарським активістам, які взяли участь в одиночних пікетах на території півострова 14 жовтня цього року.