В Крыму снова гремит: соцсети сообщают о взрыве на базе российских погранвойск под Симферополем

Детали

Отмечается, что это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с посёлком Школьное. База расположенная в нескольких километрах от аэропорта Симферополя. Официальной информации от оккупационных властей не было.

Дополнение

Во вторник в оккупированном Крыму прозвучал ряд громких взрывов. Как сообщил назначенный рф так называемый “губернатор” временно оккупированного Севастополя михаил развожаев, это тренировка ПВО.