У Криму знову гримить: соцмережі повідомляють про вибух на базі російських прикордонних військ під Сімферополем
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Соцмережі повідомляють про нові вибухи в Криму. За даними Телеграм-каналу “Кримський вітер”, вибух прогримів на базі російських прикордонних військ під Сімферополем, передає УНН.
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Зазначається, що це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі балки Джабанак поруч із селищем Шкільне. База розташована за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя. Офіційної інформації від окупаційної влади не було.
Доповнення
У вівторок в окупованому Криму пролунала низка гучних вибухів. Як повідомив призначений рф так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя” михайло развожаєв, це тренування ППО.