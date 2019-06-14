В Крыму в заключении находятся минимум 13 украинцев, которые обвиняются в шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Крыму в заключении находятся минимум 13 украинцев, которых ФСБ РФ обвинила в "шпионаже". Об этом говорится в Мониторинговом осмотре Крымской правозащитной группы за май 2019 года, передает УНН.
"В мае в заключении находятся минимум 13 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила "в подготовке диверсий и шпионаже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этих делах зафиксировано незаконные методы ведения следствия и применения пыток для получения показаний признания, нарушения презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ "видео признания".
Напомним, так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму 6 июня приговорил к 10,5 годам колонии строгого режима обвиняемого Россией в шпионаже в пользу Украины Константина Давыденко.