У Криму в ув’язненні перебувають мінімум 13 українців, звинувачених у шпигунстві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Криму в ув’язненні перебувають мінімум 13 українців, яких ФСБ РФ звинуватила у "шпіонажі". Про це йдеться у Моніторинговому огляді Кримської правозахисної групи за травень 2019 року, передає УНН.
"У травні в ув’язненні перебувають мінімум 13 осіб, котрих ФСБ РФ під час затримання звинуватила "у підготовці диверсій та шпіонажі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в цих справах зафіксовано незаконні методи ведення слідства та застосування тортур для отримання свідчень зізнання, порушення презумпції невинуватості, поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ "відео зізнання".
Нагадаємо, так званий Верховний суд в окупованому Криму 6 червня засудив до 10,5 років колонії суворого режиму обвинуваченого Росією в шпигунстві на користь України Костянтина Давиденко.