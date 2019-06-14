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У Криму в ув’язненні перебувають мінімум 13 українців, звинувачених у шпигунстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У Криму в ув’язненні перебувають мінімум 13 українців, яких ФСБ РФ звинуватила у "шпіонажі". Про це йдеться у Моніторинговому огляді Кримської правозахисної групи за травень 2019 року, передає УНН.

У Криму в ув’язненні перебувають мінімум 13 українців, звинувачених у шпигунстві

"У травні в ув’язненні перебувають мінімум 13 осіб, котрих ФСБ РФ під час затримання звинуватила "у підготовці диверсій та шпіонажі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цих справах зафіксовано незаконні методи ведення слідства та застосування тортур для отримання свідчень зізнання, порушення презумпції невинуватості, поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ "відео зізнання".

Нагадаємо, так званий Верховний суд в окупованому Криму 6 червня засудив до 10,5 років колонії суворого режиму обвинуваченого Росією в шпигунстві на користь України Костянтина Давиденко.

Українські Національні Новини

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