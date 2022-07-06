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В Крыму продолжается скрытая мобилизация и тайные захоронения солдат рф. Половина погибших – украинские граждане

В Крыму продолжается скрытая мобилизация и тайные захоронения солдат рф. Половина погибших – украинские граждане

Киев • УНН

 • 250086 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. На территории временно оккупированного Крыма продолжается скрытая мобилизация, а также тайные захоронения участвующих в войне против Украины солдат российской армии. Об этом на брифинге в среду сообщила постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, пишет УНН.

Цитата

"Четыре месяца оккупационные администрации ведут скрытую мобилизацию и отправляют на войну против собственного государства граждан Украины, скрывают реальные потери, устраивают тайные, закрытые захоронения, а родственникам запрещают распространять какие-либо подробности гибели их детей", - сообщила Ташева.

Детали

По ее словам, в апреле началась призывная кампания, а сейчас, согласно указу от 30 июня главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, оккупанты перешли к новой фазе мобилизации – создания мобилизационных кампаний, в том числе на региональном уровне, задачей которых есть проведение подготовки к мобилизации военных резервов, которые в дальнейшем планирует применять в войне против Украины.

Представительство подчеркнуло, что призыв и мобилизация наших граждан в вооруженные силы государства-оккупанта – это нарушение норм международного гуманитарного права.

Цитата

"На сегодняшний день из открытых источников и информации, переданной в распоряжение представительства, нам известно о 108 захоронениях солдат (ВС) российской федерации на территории оккупированного Крыма, 56 из которых, вероятно, имели украинское гражданство", - отметила постоянный представитель Президента.

Напомним

По информации Генерального штаба по состоянию на утро 6 июля потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,5 тыс. человек, 1600 танков и сотен единиц другой военной техники.

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