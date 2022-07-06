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У Криму триває прихована мобілізація та таємні поховання солдат рф. Половина загиблих – українські громадяни

У Криму триває прихована мобілізація та таємні поховання солдат рф. Половина загиблих – українські громадяни

Київ • УНН

 • 250090 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. На території тимчасово окупованого Криму триває прихована мобілізація, а також таємні поховання солдатів російської армії, що беруть участь у війні проти України. Про це на брифінгу у середу повідомила постійний представник Президента України в АР Крим Таміла Ташева, пише УНН.

Цитата

"Чотири місяці окупаційні адміністрації ведуть приховану мобілізацію та відправляють на війну проти власної держави громадян України, приховують реальні втрати, влаштовують таємні, закриті поховання, а родичам забороняють поширювати будь-які подробиці загибелі їхніх дітей", - повідомила Ташева.

Деталі

З її слів, у квітні розпочалась призовна кампанія, а зараз, згідно указу від 30 червня голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, окупанти перейшли до нової фази мобілізації – створення мобілізаційних кампаній, в тому числі на регіональному рівні, завданням яких є проведення підготовки до мобілізації військових резервів, які в подальшому рф планує застосовувати у війні проти України.

Представництво наголосило, що призов і мобілізація наших громадян до збройних сил держави-окупанта – це порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Цитата

"На сьогодні з відкритих джерел та інформації, переданої у розпорядження представництва, нам відомо про 108 поховань солдатів (ЗС) російської федерації на території окупованого Криму, 56 з яких, ймовірно, мали українське громадянство", - зазначила постійний представник Президента.

Нагадаємо

За інформацією Генерального штабу станом на ранок 6 липня втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36,5 тис. осіб, 1600 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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