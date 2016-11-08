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В Крыму опровергли информацию о приватизации железной дороги

В Крыму опровергли информацию о приватизации железной дороги

Киев • УНН

 • 13292 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В аннексированном Крыму не собираются приватизировать железную дорогу. Об этом сообщил глава комитета по вопросам промышленной политики, транспорта и топливно-энергетического комплекса подконтрольного России парламента Крыма Петр Запорожец в эфире радио Крым.Реалии, передает УНН.

В то же время управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, комментируя несогласованность заявлений власти аннексированного Крыма и Москвы о будущем железной дороги, сообщил, что "в вопросах приватизации с мнением подконтрольной Кремлю крымской власти никто считаться не будет".

"Скажут в Москве приватизировать, значит будет приватизирована (железная дорога - ред.). Только понятно, что она (железная дорога - ред.) будет приватизирована не для того, что что-то с ней сделать стоит, потому что нет экономики в Крыму. Есть только военная база. В любом случае, она (железная дорога - ред.) будет распилена на металлолом", - сказал П.Загородний.

В Минэкономразвития России предложили приватизировать государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" в 2017-2019 годах. Предприятие включили в проект прогнозного плана приватизации госимущества на 2017-2019 годы, подготовленного Минэкономразвития России. "Крымская железная дорога" основана после аннексии Крыма Россией в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци", расположенных на полуострове. В январе 2016 года предприятие преобразовали в ФГУП "Крымская железная дорога".

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