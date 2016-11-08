У Криму спростували інформацію про приватизацію залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В анексованому Криму не збираються приватизувати залізницю. Про це повідомив голова комітету з питань промислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу підконтрольного Росії парламенту Криму Петро Запорожець в ефірі радіо Крим.Реалії, передає УНН.
У той же час керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній, коментуючи неузгодженість заяв влади анексованого Криму і Москви про майбутнє залізниці, повідомив, що “у питаннях приватизації з думкою підконтрольної Кремлю кримської влади ніхто рахуватися не буде”.
“Скажуть у Москві приватизувати, значить буде приватизована (залізниця - ред.). Тільки зрозуміло, що вона (залізниця - ред.) буде приватизована не для того, щоб щось з неї зробити варте, тому що немає економіки у Криму. Є тільки військова база. У будь-якому разі, вона (залізниця - ред.) буде розпиляна на металобрухт”, - сказав П.Загородній.
У мінекономрозвитку Росії запропонували приватизувати державне унітарне підприємство “Кримська залізниця” у 2017-2019 роках. Підприємство включене до проекту прогнозного плану приватизації держмайна на 2017-2019 роки, підготовленого мінекономрозвитку Росії. “Кримська залізниця” заснована після анексії Криму Росією 2014 року на базі підрозділів Кримської дирекції Придніпровської залізниці “Укрзалізниці”, розташованих на півострові. У січні 2016 року підприємство перетворено у ФГУП “Кримська залізниця”.