В Крыму расклеили листовки против российских репрессий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В аннексированном Крыму активисты международного общественного движения #LiberateCrimea провели акцию "Только деоккупация прекратит репрессии в отношении крымских татар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
Листовки с таким тезисом активисты расклеили на этой неделе в нескольких населенных пунктах Крыма.
По словам организаторов, они инициировали проведение акции после очередных обысков и арестов крымских татар на полуострове, а также приговоров российского суда в отношении мусульман, задержанных в Крыму.
"Крымские татары, не поддержав псевдореферендум "о возвращении в родную гавань" полуострова в 2014 году, стали мишенью для репрессивной российской системы. С каждым годом репрессии усиливаются, но мы знаем, что свет в конце этого темного туннеля есть – это деоккупация Крыма. Только это прекратит репрессии в отношении крымских татар и людей других национальностей в Крыму", – рассказал крымский активист движения #LiberateCrimea, просивший в целях безопасности не называть его имя.
Представитель движения #LiberateCrimea утверждает, что в Крыму "продолжают расти проукраинские настроения на фоне разочарования в российских реалиях, прогрессирующей бедности и несвободы".
Напомним, Европейский Союз на один год продлил санкции, связанные с незаконной аннексией Россией Крыма и Севастополя.