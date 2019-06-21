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У Криму розклеїли листівки проти російських репресій

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. В анексованому Криму активісти міжнародного громадського руху #LiberateCrimea провели акцію "Тільки деоккупація припинить репресії щодо кримських татар". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим. Реалії".

У Криму розклеїли листівки проти російських репресій

Листівки з такою тезою активісти розклеїли на цьому тижні в декількох населених пунктах Криму.

За словами організаторів, вони ініціювали проведення акції після чергових обшуків і арештів кримських татар на півострові, а також вироків російського суду щодо мусульман, затриманих в Криму.

"Кримські татари, не підтримавши псевдореферендум "про повернення в рідну гавань" півострова в 2014 році, стали мішенню для репресивної російської системи. З кожним роком репресії посилюються, але ми знаємо, що світло в кінці цього темного тунелю є - це деоккупація Криму. Тільки це припинить репресії щодо кримських татар і людей інших національностей в Криму", - розповів кримський активіст руху #LiberateCrimea, який просив з метою безпеки не називати його ім'я.

Представник руху #LiberateCrimea стверджує, що в Криму "продовжують зростати проукраїнські настрої на тлі розчарування в російських реаліях, прогресуючої бідності і несвободи".

Нагадаємо, Європейський Союз на один рік продовжив санкції, пов'язані з незаконною анексією Росією Криму і Севастополя.

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