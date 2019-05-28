В Крыму назначено первое слушание по делу Мемедеминова

"Нариман еще находится в СИЗО Симферополя, оттуда в закрытом режиме по видеоконференцсвязи пройдет первое заседание по существу. После этого Наримана этапируют в Ростов-на-Дону, где будут проходить слушания по существу", – рассказал адвокат.

Семедляев отметил, что защита расценивает уголовное дело в отношении Мемедеминова как политическое.

"Это процесс против независимой журналистки в Крыму, которой здесь практически не осталось. Она сейчас лежит на плечах гражданских журналистов, которым был и сам Нариман, пока его не посадили в тюрьму", – считает адвокат.



Напомним, 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова. Задержанному предъявлено обвинение по статье о "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет".