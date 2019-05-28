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У Криму призначено перше слухання у справі Мемедемінова

У Криму призначено перше слухання у справі Мемедемінова

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону 29 травня заплановане перше попереднє слухання у справі кримськотатарського громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в пропаганді тероризму. Засідання відбудеться в закритому режимі по відеозв'язку з сімферопольського СІЗО, розповів адвокат Едем Семедляев, передає УНН з посиланням на Крим. Реалії.

"Наріман ще знаходиться в СІЗО Сімферополя, звідти в закритому режимі по відеоконференцзв'язку пройде перше засідання по суті. Після цього Нарімана етапують в Ростов-на-Дону, де будуть проходити слухання по суті", - розповів адвокат.

Семедляев зазначив, що захист розцінює кримінальну справу стосовно Мемедемінова як політичну.

"Це процес проти незалежної журналістки в Криму, якої тут практично не залишилося. Вона зараз лежить на плечах цивільних журналістів, яким був і сам Наріман, поки його не посадили в тюрму", - вважає адвокат.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова. Затриманому пред'явлено звинувачення за статтею про "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет".

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