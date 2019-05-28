У Криму призначено перше слухання у справі Мемедемінова

"Наріман ще знаходиться в СІЗО Сімферополя, звідти в закритому режимі по відеоконференцзв'язку пройде перше засідання по суті. Після цього Нарімана етапують в Ростов-на-Дону, де будуть проходити слухання по суті", - розповів адвокат.

Семедляев зазначив, що захист розцінює кримінальну справу стосовно Мемедемінова як політичну.

"Це процес проти незалежної журналістки в Криму, якої тут практично не залишилося. Вона зараз лежить на плечах цивільних журналістів, яким був і сам Наріман, поки його не посадили в тюрму", - вважає адвокат.



Нагадаємо, 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова. Затриманому пред'явлено звинувачення за статтею про "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет".