В Крыму сообщили о "разжиганим межнациональной розни" учителем в школе

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46353 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64692 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108251 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143938 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195189 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193237 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279315 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327128 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157849 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143146 просмотра

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В Крыму сообщили о "разжиганим межнациональной розни" учителем в школе

В Крыму сообщили о "разжиганим межнациональной розни" учителем в школе

Киев  •  УНН

 • 10695 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Крымскотатарские старейшины записали видеозаявление, в котором выразили возмущение и протест из-за “разжигании межнациональной розни” учителем одной из школ Дачного в Судакском районе. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

По словам матери ученицы четвертого класса Сафиназ Алиевой, 5 апреля 2021 учитель литературы Елена Руденко во время рассказа крымскотатарской ученицей домашнего задания о ее дедушке, который прошел Вторую мировую войну и которого депортировали вместе с семьей после возвращения в Крым, “решила внести корректировки” в ее рассказ. Так, согласно опубликованной информации, учительница продолжила ее слова “рассказом об измене со стороны крымских татар, наказанием за которое стала депортация 1944 года”.

Цитата

“Она (крымскотатарский ученица — КС) говорит, что когда она подняла глаза, она увидела в глазах своих одноклассников презрение. И это очень сильно психологически повлияло на эту девочку и не только на нее, потому что другие крымскотатарские дети, вернувшиеся домой, они вернулись в слезах. После того, как принят закон о реабилитации крымскотатарского народа! Это таким образом этот закон выполняется? Где педагоги в школе говорят нашим детям, что их дедушки, прадедушки — предатели ”, - прокомментировал событие один из старейшин, Сейтосман Каралиев.

В то же время другой старейшина, Решат Сейтхалилов, уточнил, что крымскотатарские старейшины выражают общий протест и требуют освободить учительницу.

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