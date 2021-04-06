В Крыму сообщили о "разжиганим межнациональной розни" учителем в школе

Детали

По словам матери ученицы четвертого класса Сафиназ Алиевой, 5 апреля 2021 учитель литературы Елена Руденко во время рассказа крымскотатарской ученицей домашнего задания о ее дедушке, который прошел Вторую мировую войну и которого депортировали вместе с семьей после возвращения в Крым, “решила внести корректировки” в ее рассказ. Так, согласно опубликованной информации, учительница продолжила ее слова “рассказом об измене со стороны крымских татар, наказанием за которое стала депортация 1944 года”.

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“Она (крымскотатарский ученица — КС) говорит, что когда она подняла глаза, она увидела в глазах своих одноклассников презрение. И это очень сильно психологически повлияло на эту девочку и не только на нее, потому что другие крымскотатарские дети, вернувшиеся домой, они вернулись в слезах. После того, как принят закон о реабилитации крымскотатарского народа! Это таким образом этот закон выполняется? Где педагоги в школе говорят нашим детям, что их дедушки, прадедушки — предатели ”, - прокомментировал событие один из старейшин, Сейтосман Каралиев.

В то же время другой старейшина, Решат Сейтхалилов, уточнил, что крымскотатарские старейшины выражают общий протест и требуют освободить учительницу.

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