Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма: что она предусматривает

Детали

Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова, а также основные направления соответствующей экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной политики и политики по безопасности.

Также Стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, нарушенной вследствие пренебрежения Российской Федерацией своими международными обязательствами.

Согласно Стратегии, в рамках государственной политики по обеспечению деоккупации территории Крыма Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановлению на этой территории конституционного строя Украины, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности "Крымской платформы".

"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиту прав и интересов граждан Украины", - сказано в Стратегии.

Также документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.

Кабинет министров Украины должен разработать план реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят и будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции полуострова.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь" 11 марта.

После этого глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что ряд принципиальных предложений Меджлиса должен был быть включен в стратегию деоккупации Крыма, но в документ не вошел.

К слову, в МИД Украины еще в июле 2020 года заявляли, что Украина подготовила стратегию деоккупации Крыма.

Также руководство Украины ранее объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - "Крымской платформы". "Крымская платформа" должна стать международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан. "Крымская платформа" должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.

В Офисе Президента указывали , что саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

Добавим, 7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее развязывание вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указали ранее в МИД.