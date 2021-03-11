Чубаров заявив, що у стратегію деокупації Криму не увійшов “ряд принципових позицій Меджлісу”

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“Ряд принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу, які, на наше переконання, обов’язково повинні бути включені в перелік завдань державної політики, спрямованих на забезпечення деокупацію тимчасово окупованій території України та її безпечної інтеграції, в схвалений текст Стратегії не ввійшли”, — повідомив Чубаров.

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Він заявляє, що члени Меджлісу пропонували включити до переліку завдань стратегії “захист і реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу в складі суверенної і незалежної Української держави”.

Додає, що у розділ “Пріоритетні напрямки”, де йдеться про передумови реінтеграції тимчасово окупованій території, Меджліс хоче записати “визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії, яка утворюється в межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, і яка є невід’ємною складовою України”.

За словами Чубарова, секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що “всі висловлені нами пропозиції можуть бути деталізовані і взяті в роботу при розробці Кабінетом міністрів України плану заходів щодо реалізації стратегії деокупацію Криму”.

Нагадаємо

Рада національної безпеки й оборони України ухвалила проєкт “Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь”.