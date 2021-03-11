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Чубаров заявил, что в стратегию деоккупации Крыму не вошел “ряд принципиальных позиций Меджлиса”

Чубаров заявил, что в стратегию деоккупации Крыму не вошел “ряд принципиальных позиций Меджлиса”

Киев  •  УНН

 • 38754 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Ряд принципиальных предложений Меджлиса должен был быть включен в стратегию деоккупации Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа, которые, по нашему убеждению, обязательно должны быть включены в перечень задач государственной политики, направленных на обеспечение деоккупации временно оккупированной территории Украины и ее безопасной интеграции, в одобренный текст Стратегии не вошли”, — сообщил Чубаров.

Детали

Он заявляет, что члены Меджлиса предлагали включить в перечень задач стратегии “защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства”.

Добавляет, что в раздел “Приоритетные направления”, где речь идет о предпосылках реинтеграции временно оккупированной территории, Меджлис хочет записать “определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии, которая образуется в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и которая является неотъемлемой составляющей Украины ”.

По словам Чубарова, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что “все высказанные нами предложения могут быть детализированы и взяты в работу при разработке Кабинетом министров Украины плана мер по реализации стратегии деоккупации Крыма”.

Напомним

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект “Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь”.

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