У Криму повідомили про “розпалювання міжнаціональної ворожнечі” учителем в школі

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Зі слів матері учениці четвертого класу Сафіназ Алієвої, 5 квітня 2021 року вчитель літератури Олена Руденко під час розповіді кримськотатарської ученицею домашнього завдання про її дідуся, який пройшов Другу світову війну і депортованого разом з родиною після повернення до Криму, “вирішила внести коригування” в її розповідь. Так, згідно з опублікованою інформацією, вчителька продовжила її слова “розповіддю про зраду з боку кримських татар, покаранням за яке стала депортація 1944 року”.

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“Вона (кримськотатарська учениця — КР) говорить, що коли вона підняла очі, вона побачила в очах своїх однокласників презирство. І це дуже сильно психологічно вплинуло на цю дівчинку і не тільки на неї, тому що інші кримськотатарські діти, які повернулися додому, вони повернулися в сльозах. Після того, як ухвалено закон про реабілітацію кримськотатарського народу! Це таким чином цей закон виконується? Де педагоги в школі говорять нашим дітям, що їхні дідусі, прадідусі — зрадники”, — прокоментував подію один зі старійшин, Сейтосман Каралієв.

Водночас інший старійшина, Решат Сейтхалілов, уточнив, що кримськотатарські старійшини висловлюють загальний протест і вимагають звільнити вчительку.

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