В Крыму перенесли заседание по делу “26 февраля” на 18 декабря — адвокат

“Заседания не было, его отложили на понедельник 18 декабря в связи с тем, что два адвоката не могли явиться в связи с занятостью в других делах”, — сказал Семедляев.

Как сообщал УНН, в подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Ескендер Емирвалиев и Ескендер Кантемиров обвиняются российскими властями по ч. 2 ст. 212 “Участие в массовых беспорядках”.