У Криму перенесли засідання у справі "26 лютого" на 18 грудня - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 15 грудня відклав засідання по "справі 26 лютого". Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає УНН.
"Засідання не було, його відклали на понеділок 18 грудня в зв'язку з тим, що два адвоката не могли з'явитися в зв'язку з зайнятістю в інших справах", - сказав Семедляєв.
Як повідомляв УНН, в підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя представник прокуратури пред'явив звинувачення п'ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірваліев і Ескендер Кантеміров звинувачуються російською владою за ч. 2 ст. 212 "Участь у масових заворушеннях".