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Обвиняют в диверсии: сегодня в Крыму будут выбирать меру пресечения Джелялову

Обвиняют в диверсии: сегодня в Крыму будут выбирать меру пресечения Джелялову

Киев  •  УНН

 • 12224 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня во временно оккупированном Крыму будут выбирать меру пресечения первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата

“Сегодня в так называемых судах временно оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову. Российские оккупанты безосновательно выдвинули ему подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 „Диверсия“ УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет”, — написала Денисова.

Напомним

4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении незаконных обысков и задержания Джелялова.

Представительство Владимира Зеленского в Крыму и Министерство иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания, и связали задержание Джелялова с его участием в саммите “Крымская платформа”.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров со ссылкой на слова адвоката сообщил, что задержанного ФСБ-шниками первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до позднего вечера удерживали в неизвестном ему помещении с мешком на голове.

Добавим

Людмила Денисова также сообщила, что в Крыму будут выбирать меру пресечения Ескендеру Ахтемову — отцу похищенного Азиза Ахтемова, и Арсену Ахтемову — брату похищенного Асана Ахтемова. В субботу, 5 сентября, они пришли на акцию поддержки в здание ФСБ, чтобы узнать, где их похищенные родственники. За это им инкриминируют “неповиновение законным требованиям сотрудников полиции” (ст.19.3 КоАП РФ).

Кроме того, в Симферопольском районном суде состоится рассмотрение дела Владислава Есипенка. Его страна-оккупант обвиняет в якобы “незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия”. Украинскому гражданину грозит 18 лет лишения свободы. А в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по делу “Хизб ут-Тахрир” в отношении Эмиля Зиядинова, учителя физкультуры, которого безосновательно посадили за активную гражданскую позицию относительно незаконного преследования крымских татар. Во время заседания планируют допросить тайного свидетеля ФСБ.

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