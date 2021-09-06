Звинувачують у диверсії: сьогодні в Криму обиратимуть запобіжний захід Джелялову

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“Сьогодні в так званих судах тимчасово окупованого Криму відбудеться обрання запобіжного заходу першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову. Російські окупанти безпідставно висунули йому підозру у вчиненні злочину, який підпадає під дію частини 1 статті 281 „Диверсія“ УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років”, — написала Денісова.

Нагадаємо

4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста й політолога Нарімана Джелялова.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Джелялова.

Представництво Володимира Зеленського в Криму та Міністерство закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, та пов’язали затримання Джелялова із його участю у саміті “Кримська платформа”.

Голова Меджлісу Рефат Чубаров із посиланням на слова адвоката повідомив, що затриманого ФСБ-шниками першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до пізнього вечора утримували в невідомому йому приміщенні з мішком на голові.

Додамо

Людмила Денісова також повідомила, що у Криму обиратимуть запобіжний захід Ескендеру Ахтемову — батькові викраденого Азіза Ахтемова, і Арсену Ахтемову — брату викраденого Асана Ахтемова. У суботу, 5 вересня, вони прийшли на акцію підтримки до будівлі ФСБ, щоб дізнатися, де їхні викрадені родичі. За це їм інкримінують “непокору законним вимогам співробітників поліції” (ст.19.3 КпАП РФ).

Окрім того, у Сімферопольському районному суді відбудеться розгляд справи Владислава Єсипенка. Його країна-окупант обвинувачує у нібито “незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї”. Українському громадянину загрожує 18 років позбавлення волі. А у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудеться судове засідання у справі “Хізб ут-Тахрір” щодо Еміля Зіядінова, вчителя фізкультури, якого безпідставно ув’язнили за активну громадянську позицію щодо незаконного переслідування кримських татар. Під час засідання планують допитати таємного свідка ФСБ.