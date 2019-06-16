В Крыму массово продают суррогатное топливо

"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты: не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%. Отмечаются также нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива. В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, включая "оборотные" штрафы", – говорится в сообщении.

При этом в Росстандарте рассказали, что по сравнению с прошлым годом, в этом фиксируется улучшение ситуации с качеством топлива в Крыму. Так, в 2018-м оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.



Как сообщал УНН, по данным НБУ, цены на топливо в годовом измерении вернулись к росту.