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В Крыму массово продают суррогатное топливо

Киев • УНН

 • 19030 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В аннексированном РФ Крыму дизельное топливо, не соответствующее требованиям, выявлено в 47% проверок, а фальсифицированный бензин – в 20%. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, такие итоги показал первый этап проверок автозаправочных станций полуострова, передает УНН со ссылкой на Крым реалии. 

В Крыму массово продают суррогатное топливо

"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты: не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%. Отмечаются также нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива. В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, включая "оборотные" штрафы", – говорится в сообщении.

При этом в Росстандарте рассказали, что по сравнению с прошлым годом, в этом фиксируется улучшение ситуации с качеством топлива в Крыму. Так, в 2018-м оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.

Как сообщал УНН, по данным НБУ, цены на топливо в годовом измерении вернулись к росту.

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