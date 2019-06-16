У Криму масово продають сурогатне паливо
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У анексованому РФ Криму дизельне паливо, яке не відповідає вимогам, виявлено в 47% перевірок, а фальсифікований бензин - в 20%. Як повідомляє прес-служба Росстандарту, такі підсумки показав перший етап перевірок автозаправних станцій півострова, передає УНН з посиланням на Крим реалії.
"Випробування відібраних на 19 АЗС в травні та на початку червня 2019 року 58 проб дизельного палива і бензину показали наступні результати: не відповідає вимогам дизельне паливо виявлено в 47% проведених перевірок, фальсифікований бензин - в 20%. Відзначаються також порушення в частині документарного супроводу і маркування палива. Відносно порушників застосовуються заходи адміністративного впливу, включаючи "оборотні" штрафи", - йдеться в повідомленні.
При цьому в Росстандарты розповіли, що в порівнянні з минулим роком, в цьому фіксується поліпшення ситуації з якістю палива в Криму. Так, в 2018-му оборот сурогату становив до 70% по дизелю і до 45% по бензину.
Як повідомляв УНН, за даними НБУ, ціни на паливо в річному вимірі повернулися до зростання.