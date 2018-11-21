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8 марта, 13:20 • 102971 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Крыму ФСБ обыскивает дом крымско-татарского активиста

В Крыму ФСБ обыскивает дом крымско-татарского активиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Федеральной службы безопасности России в оккупированном Крыму проводят обыск у жителя города Старый Крым Исмет Меметова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение "Крымской солидарности" в Facebook.

Меметова подозревают в причастности к Меджлису крымско-татарского народа, запрещенного в России и на территории оккупированного Москвой полуострова.

Сам Исмет Меметов с обвинениями не согласен и связывает данный давление со своим активным посещением судов по политически мотивированным делам (с 2015 года в Крыму постоянно проводятся аресты крымских татар) и активной позицией по борьбе с этой несправедливостью.

Как сообщал УНН, ФСБ на несколько часов задержала крымских татар на админчерте с Крымом.

Напомним, 18 сентября российские силовики в оккупированном Крыму провели обыск в доме у семьи крымских татар.

Обыски в оккупированном Крыму является обычной практикой российских силовых ведомств в отношении представителей крымско-татарского народа. За 9 месяцев 2018 года в оккупированном Крыму было проведено 79 обысков, из них шестьдесят восьмой домах крымских татар.

По данным ООН, количество таких обысков в начале текущего года выросла втрое по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

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