В Крыму ФСБ обыскивает дом крымско-татарского активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Федеральной службы безопасности России в оккупированном Крыму проводят обыск у жителя города Старый Крым Исмет Меметова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение "Крымской солидарности" в Facebook.
Меметова подозревают в причастности к Меджлису крымско-татарского народа, запрещенного в России и на территории оккупированного Москвой полуострова.
Сам Исмет Меметов с обвинениями не согласен и связывает данный давление со своим активным посещением судов по политически мотивированным делам (с 2015 года в Крыму постоянно проводятся аресты крымских татар) и активной позицией по борьбе с этой несправедливостью.
Как сообщал УНН, ФСБ на несколько часов задержала крымских татар на админчерте с Крымом.
Напомним, 18 сентября российские силовики в оккупированном Крыму провели обыск в доме у семьи крымских татар.
Обыски в оккупированном Крыму является обычной практикой российских силовых ведомств в отношении представителей крымско-татарского народа. За 9 месяцев 2018 года в оккупированном Крыму было проведено 79 обысков, из них шестьдесят восьмой домах крымских татар.
По данным ООН, количество таких обысков в начале текущего года выросла втрое по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.