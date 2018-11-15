ФСБ на кілька годин затримала кримських татар на адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На адміністративному кордоні між Кримом і материковою Україною Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії на кілька годин затримала групу кримськотатарських активістів. Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв у Facebook, передає УНН.
"На пункті пропуску затримані (перший заступник голови Меджлісу кримських татар – ред.) Наріман Джелял, (делегат Курултаю – ред.) Леммар Юнусов, (активіст, колишній делегат Курултаю – ред.) Асаба Мустафа…" - зазначив представник Курултаю.
Пізніше він зазначив, що "після жалісливих розмов" всіх затриманих на пункті "Чонгар" відпустили.
За його словами, активістів затримали "для бесіди" співробітники ФСБ.
При цьому він додав, що раніше на пункті пропуску "Чонгар" також ФСБ затримала кримськотатарську активістку і політолога Леонору Дюльбер. Наразі її теж відпустили.
За даними "Крим.Реалії", російські силовики ніяк не коментують затримання активістів.
Нагадаємо, 18 вересня російські силовики в окупованому Криму провели обшук в будинку у сім'ї кримських татар.
Обшуки в окупованому Криму є звичайною практикою російських силових відомств щодо представників кримськотатарського народу. За 9 місяців 2018 року в окупованому Криму було проведено 79 обшуків, з них 68 - у будинках кримських татар.
За даними ООН, кількість таких обшуків на початку поточного року зросла втричі в порівнянні з відповідним періодом 2017 року.